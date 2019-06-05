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﻿骨模變豐滿

2019-06-05 列印
5月13日 凸肚被求婚 ■肚凸嘅奚夢瑤化身公主，等猷君跪地求婚。
5月18日 康城谷胸 ■奚夢瑤谷胸行紅地毯，ruffles裙成功遮肚。
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去年中，身高178cm嘅奚夢瑤曾上磅自爆體重僅得49.2kg（108磅），維基指佢三圍31.5、23.5、34.5，但近日骨模已增磅不少，且上圍逐步升cup，大肚傳聞更加似層層！

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