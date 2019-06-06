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遺憾康城見唔到畢彼特 ﻿榮文蔚埋身﻿﻿同里安納度合照﻿

2019-06-06 列印
■有經驗的榮文蔚，行紅地氈時表現大方。
■榮文蔚搭着里安納度膊頭影相。
■榮文蔚與Chris Tucker出席完晚宴一齊去party。
■榮文蔚在康城巧遇何超儀和其老公陳子聰好驚喜。
■榮文蔚與著名堪輿學家李丞責博士及其太太劉倩婷，跟蕭邦表總裁Caroline影合照。
■榮文蔚與巴西超模Adriana Lima合照留念。
■當地天氣很好，榮文蔚在Party場地看到無敵海景。
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　　名媛榮文蔚（Yvette）早前獲品牌邀請出席康城影展，她表示已是第4年出席。由於很多名人紅星之前都見過，稱得上是朋友，包括奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧，所以就算里安納度有保鏢護實，她都能輕易埋身影合照。另外又見到賭王千金何超儀（Josie），她表示兩年前大家一齊去康城，今年再相遇好開心！　撰文：李佩儀

　　Yvette在康城出席了多個盛大晚宴和party，最多試過一日去三個，「以前出席會係想集郵，但今次係想同朋友打招呼，因為我近年主力做慈善同藝術工作，除咗幫啲團體籌款，最希望可以將中國文化帶去外國，促進中西文化交流，好似今次見到個畫家，都問佢有冇興趣嚟香港開畫展。」由於要做「正經嘢」，她稱沒有時間去旅遊和購物，不過在品牌晚宴聽到美國天后Mariah Carey唱歌很難得，「以前聽過佢嘅concert，但未試過咁近距離，佢唱咗8首歌，真係唱得好好！」

　　而拍過《火拼時速》的荷里活演員Chris Tucker與Yvetta見過幾次面，今次更一齊去party，Yvette指Chris好搞笑，「淨係睇過佢做戲，冇諗過佢會扮歌手唱歌咁搞笑。」而其中一個晚宴她巧遇里安納度，Yvetta續說：「之前佢嚟香港一齊食過飯，佢個人好nice，咁啱見到就埋去影相，（係咪好多人搵佢影相？）其實唔係咁易，因為始終有bodyguard，因為我識佢先影到。」但其實Yvette最想見畢彼特，可惜抽唔到時間去他會出席的party，緣慳一面。而見到Josie她都覺得好驚喜，Yvette解釋：「真係冇諗過見到佢，話晒兩年前我哋係一齊去康城，所以今次喺同一地點見番好開心。」

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