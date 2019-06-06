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豪包酒席賀胞弟結婚容祖兒飲弟婦茶感動到喊

2019-06-06 列印
■祖兒飲弟婦茶時感動到喊。
■祖兒送出酒席賀胞弟結婚。
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　　容祖兒的胞弟娶老婆，榮升「大姑奶」的祖兒超開心，昨早已在社交網站不斷更新限時動態，並寫上「BIG DAY」及婚戒的圖案，其後再上載多張「飲茶」照片，身穿喜慶紅裙的她，飲「弟婦茶」時笑到見牙唔見眼，更一度感動落淚。

　　祖兒弟弟昨晚於尖沙咀酒店筵開20多席婚宴，由於阿Sa跟阿嬌不在港，所以出席者包括英皇老闆楊受成、關智斌與鍾舒漫等。問到正式榮升「大姑奶」的心情？祖兒直言多了個特別身份，不懂形容，感覺弟弟成熟，由小朋友至成家立室安排得好好，所以很感動。問到早上接新娘時是否喜極而泣？她坦言大妗姐叫她發表一些感言，但自己不太懂說話，所以說了幾句互相愛護之後已有眼淚，這就是血濃於水。祖兒又透露送出酒席給弟弟作賀禮，至於愛巢，則由弟弟自己建立。

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