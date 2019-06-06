祖兒弟弟昨晚於尖沙咀酒店筵開20多席婚宴，由於阿Sa跟阿嬌不在港，所以出席者包括英皇老闆楊受成、關智斌與鍾舒漫等。問到正式榮升「大姑奶」的心情？祖兒直言多了個特別身份，不懂形容，感覺弟弟成熟，由小朋友至成家立室安排得好好，所以很感動。問到早上接新娘時是否喜極而泣？她坦言大妗姐叫她發表一些感言，但自己不太懂說話，所以說了幾句互相愛護之後已有眼淚，這就是血濃於水。祖兒又透露送出酒席給弟弟作賀禮，至於愛巢，則由弟弟自己建立。
豪包酒席賀胞弟結婚容祖兒飲弟婦茶感動到喊
祖兒弟弟昨晚於尖沙咀酒店筵開20多席婚宴，由於阿Sa跟阿嬌不在港，所以出席者包括英皇老闆楊受成、關智斌與鍾舒漫等。問到正式榮升「大姑奶」的心情？祖兒直言多了個特別身份，不懂形容，感覺弟弟成熟，由小朋友至成家立室安排得好好，所以很感動。問到早上接新娘時是否喜極而泣？她坦言大妗姐叫她發表一些感言，但自己不太懂說話，所以說了幾句互相愛護之後已有眼淚，這就是血濃於水。祖兒又透露送出酒席給弟弟作賀禮，至於愛巢，則由弟弟自己建立。
內地客 南下追究 非法進口疫苗 「環亞」兩董事被捕
「環亞體檢集團」被踢爆沒有獲得全球唯一供應子宮頸癌九價疫苗藥廠供貨，引起大批內地女客來港索償。本港海關採取行動，搜查「環亞體檢集團」兩個處所，調查之後，關員前晚拘捕一名六十一歲男子及一名四十四歲女子，...
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外界關注是否帶職參選 韓國瑜宣佈參與國民黨初選
明年初舉行的台灣的總統大選，國民黨籍高雄市長韓國瑜，於昨午結束在蓮潭會館與南下包括前台北市長郝龍斌在內的國民黨五人小組會面後，正式宣佈加入國民黨的初選戰團。而早前已宣佈參選的前台北縣長周錫瑋，昨日到黨中央繳交選舉按金。 外間一直盛傳韓會於國民黨高雄黨總部與國民炎的五人小組進行會面，但雙方最後選擇了於市內的蓮潭會館會談。自國民黨於五月中通過總統提名特別辦法之後，外界一直關注韓國瑜是否參選，他去年才挾高人氣以十五萬票之差擊敗陳其邁為國民黨拿下民進黨主政逾三十載的高雄，而作為現任市長，另一關注點是他會否帶職參選；國民黨總統初選民調的執行方式，將委託五家民調機構，使用統一問卷題目執...
2019-06-06
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八九年以來最大規模集會 布拉格12萬人促總理下台
數以十萬計的群眾日前在捷克首都布拉格參加反政府集會，要求總理巴比什辭職，指責他非法挪用歐盟的津貼。發起這次示威的團體聲稱，有多達十二萬人參加集會，是自從捷克於一九八九年結束共產統治以來，最大規模的反政府集會。 歐盟早前草擬一份報告，要求瀆職的捷克總理巴比什償還數以百萬歐羅計的津貼金，不過，巴比什否認自己作出詐騙行為，並反駁歐盟那份報告，引起大部份民眾的不滿，自四月以來，每周都有群眾上街示威，兩周前，布拉格市中心廣場也有大約五萬人響應號召參加集會，對政府提出抗議。主辦單位指出，周二的集會人數比兩周前多出一倍，是三十年來最大型的民間抗爭行動，有示威者高舉巴比什的肖像及寫上「辭職...
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新寶城三房一套980萬易手
據星島地產網報道，二手再錄用家承接個案，美聯助理區域經理林振聲表示，將軍澳新寶城4座高層H室，面積644方呎，屬3房1套間隔，吸引同區換樓客承接，成交價980萬，呎價15217元，據了解，原業主於11...
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華為與俄簽約助發展5G網絡 減息機會高 杜指升207點
美國聯儲局主席鮑威爾前晚暗示對減息持開放態度，以應對貿易戰及經濟放緩，而昨晚出籠的ADP私人職位增長遠遜市場預期，印證就業市場放緩，減息機會進一步升溫，亦帶動美股早段上升，杜指截至昨晚10時半上升10...
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解放攻中馴「獅」 捧橙軍入決賽
韋拿杜姆雖然在利物浦經常出任中場，但仍能在關鍵戰士哥，回到荷蘭國家隊出任進攻中場，破網能力更大解放，成主帥朗奴高文點兵必然之選。此子今晚歐洲國家聯賽四強有力領軍延續對賽往績優勢，在中立場淘汰英格蘭，主勝去馬。 （香港開電視77、有線602、662台周五凌晨2:45直播） 在利物浦，韋拿杜姆被領隊高普安排出任控制型中場，需兼顧更多防守工作，仍於關鍵時間挺身而出，包括歐聯四強次回合主場鬥巴塞隆拿梅開二度，助紅軍總比數反勝4:3晉級決賽。 這位二十八歲中場在橙軍多數擔任攻中，於各賽事近四場貢獻兩入球兩助攻，朗奴高文直言：「只要他沒有傷病，我都會選他入伍。」 對賽往績佔優 ...
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前驅豪版 Vitara 2WD金裝入門
鈴木Vitara 2WD入門新版吸引賣點包括全新1.4公升Turbo引擎、慳油前驅配搭、頂級豪華配套，車價為$228,800，只比同廠Jimny貴約兩萬元，怎可能呢？文：彭志揚圖：William ...
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愛女拍拖 老婆忙打理潮店 陳奕迅開心「吹神」生活
陳奕迅（Eason）早前連日走訪香港各大專院校，為專輯進行巡迴分享會時，到公開大學一站卻被台下學生辣㷫，斥責頻玩手機嘅學生唔尊重，當場黑面。不過，喜怒形於色嘅Eason好快淡忘，無晒事啦！日前下午，唔...
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順理成章——季尾揀馬取力壯
剛周日賽事，既有些久未再贏的馬匹經大幅減分後重開勝門，相關練馬師總算向馬主有交代。另外亦不乏體力充足之馬，乘對手跑殘而輕鬆報捷。 例如頭場「華麗再現」高峰時，曾在三班多次上名，經一季有多的低潮期評分減至可降到五班上陣，配合最近回勇，剛周日便以超班姿態贏得久違勝仗，即使加分後回升四班，負輕磅仍佔便宜，相信有望續添戰功。 另外同日爆大冷的「駿王」，自上年初打開勝門後，相隔一年多才再度建功，然而之前減分幅度不多，加上曾經傷患纏身，而且今仗是群駒並駕中贏馬，這類難靠之輩，下次則僅宜小敲而已。 剛周日還有新馬「經典之星」 在四班首戰即勝，另外在第四場贏馬的「紅運大師」也是在港出賽不多...
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馬場浮世繪——賀賢今季谷戰首度起孖
賀賢上季埋單只贏二十W，但昨晚賽前已贏二十一W，成績大幅改善，而昨晚繼續發神威，憑「赤火神龍」及「神速寶」包辦第一口孖寶，季內首度在谷草梅開二度。 馬場浮世繪
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