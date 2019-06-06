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泰國全泳衣拍攝 羅霖書展出新書

2019-06-06 列印
■羅霖透露新書找來鄭秀文及薛家燕等寫序。
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　　羅霖、黃智賢及鄭明明等昨日出席傑出成就頒獎禮，羅霖獲頒「魅力人生大獎」，她透露將於七月書展推出新書，內容包括美容和食療等，之前在泰國穿了七套泳衣拍攝新書，「要在幾千張相入面揀100張，今次還有落水底拍攝，事前有練閉氣，但落到水又是兩回事。」談到活動上與「阿海」黃智賢重遇，羅霖表示已很久沒見對方，上一次是拍《宮心計2深宮計》時在電視城撞過。

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