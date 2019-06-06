首次合作聲演動畫有火花 ﻿許廷鏗﻿﻿被欣宜鬧爆好無奈﻿

鄭欣宜（Joyce）及許廷鏗（Alfred）形容兩人是「異父異母低能巨孖寶」，兩人最近齊為動畫電影《樣衰衰奇兵》配音。片中聲演大劉（Lou）的許廷鏗自命完美男神，擺明睇Joyce聲演的騎呢粉紅色怪公仔Mo姐（Moxy）唔順眼。兩人坦承有少少現實的影子，Alfred直認曾經被掌聲蒙蔽而自大過；而欣宜就唔太介意外表，近年只求發展自己的音樂。不過，Alfred強調從來冇嫌棄過欣宜，成日嗌交永遠都是由他讓步。採訪：方騫平 場地：SDI Media Hong Kong



兩人首次合作配音，因為係敵對角色，所以都幾有「火花」！欣宜直斥Alfred係壞人：「戲入面佢成日踩我，潑冷水話：『你咁樣衰點會搵到主人？算把啦，你唔屬於呢個世界。』有把咁熟悉嘅聲音，講呢啲咁hurt嘅說話，我好傷心呀！佢真係幫到我配喊戲，一take即搞掂。」Alfred都覺得對白去得太盡：「出場時我嘅對白係『等陣！你睇吓呢隻嘢，點解可以咁樣衰嘅？』因為最初未拿捏到把聲，等陣呢兩個字花咗唔少力氣去講，仲搞到喉嚨痛。」



鬥氣孖寶



對於角色性格，Alfred話，「大劉角色好自大，踩低人抬高自己，其實接受唔到自己某一部份，但世界冇完美，最後收場都幾慘。」他更自爆第一日錄音後，Joyce留言鬧爆佢。「佢話：『我好嬲你，好憎你，夠膽死同我講呢啲咁嘅嘢…』重點係，角色嚟㗎！」欣宜就話好鍾意動畫帶出嘅訊息，mo姐未必係審美標準及格嘅公仔，但佢嗰種覺得世界有希望嘅信念，感染到身邊朋友開心，好有教育意義。」另Alfred強調是欣宜頭號fans，兩人互派定心丸。欣宜認同說：「唔知點解，每次我演出，佢出現真係會令我鎮定好多，好似有次喺台邊準備出場，佢咁啱經過就定晒。」許廷鏗自爆說：「你以為係咁啱呀？我特登撲過嚟搵你㗎！」欣宜不領情還加句：「哈！你即係遲到啦！」聽到Alfred反晒眼。



