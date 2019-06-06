﻿myTV SUPER 獨家直播國際冠軍盃

myTV SUPER剛於4月推出myTV Gold服務，每月只需付港幣$148，客戶即可睇盡強勁國際級內容，包括beIN SPORTS提供的歐聯、歐霸、意甲、法甲等賽事直播。加上新增《體通天下》專區，可以額外觀賞NBA、英格蘭足總盃、德甲、荷甲及中超等國際體育賽事直播。今日再為球迷帶來好消息，myTV SUPER奪得國際冠軍盃2019及2020香港區獨家播映權，並增設《國際冠軍盃2019》專區，讓myTV Gold客戶欣賞。今屆國際冠軍盃共有18場賽事，由12支國際球會的球隊對壘。此外，myTV SUPER亦特別精選9場賽事 (詳情見於下表) 於無線財經·資訊台 (85頻道) 同步直播作為送給本港球迷的消暑禮物，萬勿錯過。



myTV Gold、beIN SPORTS組合客戶及香港寬頻指定客戶無需額外付費就可以收看《國際冠軍盃2019》專區。而《國際冠軍盃2019》之直播賽事，備有三小時回看功能，球迷可以及時回看精采賽事，等各位球迷可以直接睇到各場精采賽事及重温。唔想錯過任何一場賽事嘅波友們，記得mark低比賽時間，賽事除英語旁述外，更提供粵語選擇。



《國際冠軍盃2019》專區賽程



「*」同時於免費頻道無線財經·資訊台（85頻道）播放



播放日期 播放時間 賽事



7月17日（星期三） 早上9時06分 羅馬 對 瓜達拉哈拉



7 月18日（星期四） 早上11時06分 阿仙奴 對 拜仁慕尼黑



7月20日（星期六） 晚上7時36分 曼聯 對 國際米蘭*



7月20日（星期六） 深夜4時06分 賓菲加 對 瓜達拉哈拉



7月21日（星期日） 早上6時06分 阿仙奴 對 羅馬



7月21日（星期日） 早上8時06分 拜仁慕尼黑 對 皇家馬德里*



7月21日（星期日） 晚上7時36分 祖雲達斯 對 熱刺*



7月24日（星期三） 早上7時06分 皇家馬德里 對 阿仙奴



7月24日（星期三） 早上9時06分 拜仁慕尼黑 對 AC米蘭



7月24日（星期三） 早上9時06分 瓜達拉哈拉 對 馬德里體育會



7月24日（星期三） 晚上7時36分 祖雲達斯 對 國際米蘭*



7月25 日（星期四） 早上8時06分 羅馬 對 賓菲加



7月25日（星期四） 晚上7時36分 熱刺 對 曼聯*



7月27日（星期六） 早上8時06分 皇家馬德里 對 馬德里體育會*



7月28日（星期日） 深夜3時06分 AC米蘭 對 賓菲加



8月3日（星期六） 深夜12時36分 曼聯 對 AC米蘭*



8月4日（星期日） 晚上10時06分 熱刺 對 國際米蘭*



8月10日（星期六） 深夜12時06分 馬德里體育會 對 祖雲達斯*



**所有myTV Gold、beIN SPORTS組合客戶及香港寬頻提供之myTV Gold、myTV SUPER體育組合客戶可額外觀賞《國際冠軍盃》組合直至客戶所選購的服務合約期完結，或至2019年9月30日為止(兩者以較早者為準)。當合約合屆滿或因任何原因終止，有關組合亦將會同時被自動終止。受條款及細則約束。



**頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。



**全新推出嘅myTV Gold，包攬體育、紀實、電影、劇集娛樂、兒童、動漫、TVB、新聞財經節目內容，每月$148睇晒。而家仲請你睇埋NBA、英格蘭足總盃、國際冠軍盃2019，即到 www.mytvsuper.com/mytvgold 或致電2399-9666查詢優惠詳情！



撰文：廖思慧