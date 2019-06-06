﻿myTV SUPER 獨家直播國際冠軍盃

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《國際冠軍盃2019》專區賽程
「*」同時於免費頻道無線財經·資訊台（85頻道）播放
播放日期 播放時間 賽事
7月17日（星期三） 早上9時06分 羅馬 對 瓜達拉哈拉
7 月18日（星期四） 早上11時06分 阿仙奴 對 拜仁慕尼黑
7月20日（星期六） 晚上7時36分 曼聯 對 國際米蘭*
7月20日（星期六） 深夜4時06分 賓菲加 對 瓜達拉哈拉
7月21日（星期日） 早上6時06分 阿仙奴 對 羅馬
7月21日（星期日） 早上8時06分 拜仁慕尼黑 對 皇家馬德里*
7月21日（星期日） 晚上7時36分 祖雲達斯 對 熱刺*
7月24日（星期三） 早上7時06分 皇家馬德里 對 阿仙奴
7月24日（星期三） 早上9時06分 拜仁慕尼黑 對 AC米蘭
7月24日（星期三） 早上9時06分 瓜達拉哈拉 對 馬德里體育會
7月24日（星期三） 晚上7時36分 祖雲達斯 對 國際米蘭*
7月25 日（星期四） 早上8時06分 羅馬 對 賓菲加
7月25日（星期四） 晚上7時36分 熱刺 對 曼聯*
7月27日（星期六） 早上8時06分 皇家馬德里 對 馬德里體育會*
7月28日（星期日） 深夜3時06分 AC米蘭 對 賓菲加
8月3日（星期六） 深夜12時36分 曼聯 對 AC米蘭*
8月4日（星期日） 晚上10時06分 熱刺 對 國際米蘭*
8月10日（星期六） 深夜12時06分 馬德里體育會 對 祖雲達斯*
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撰文：廖思慧