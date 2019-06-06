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張美妮分享全家福　安以軒盡情凸肚拍寫真

2019-06-06 列印
■安以軒晒大肚寫真，並笑言強迫老公半裸。
■張美妮昨日在社交網宣佈囡囡出世了。
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　　台灣女星安以軒於結婚兩周年紀念日晒一輯大肚寫真，她笑言人生首次拍照不用努力收腹而可以盡情凸出來，最搞笑是老公也被她強迫半裸一同拍攝。她透露BB乳名叫「66」，因為老公叫「65」，而她想起前年6月5日在夏威夷出嫁時，夏威夷語「Aloha」的拍照手勢是「66」。

　　此外，去年12月宣佈懷孕的無線藝人張美妮，昨日在社交網分享一家三口的全家福，相中美妮抱着初生囡囡與老公黃偉強鼻貼鼻，十分溫馨，並開心留言：「我們的寶貝女出世了！」她透露囡囡一出世就經常笑容滿面，所以乳名叫「笑眯眯」。

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