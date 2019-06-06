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身體力行推動環保　陳茵媺o氹子女唔用飲管

2019-06-06 列印
■陳茵媺昨出席活動推動環保。
■陳茵媺表示一直有教導子女環保意識。資料圖片
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　　陳茵媺（Aimee）昨日出席環保活動，表示在家中也主張「走塑」，不用飲管和膠袋，連老公陳豪都覺得活動好適合她。Aimee坦言：「仔女最初都唔肯，但o依家好乖已經習慣，好少再要求用飲管。」Aimee認為要從小教導小朋友的環保意識，並融入他們的生活習慣，不要長大後才改變。她作為父母更應以身作則，原來Aimee的媽咪也很注重環保，所以Aimee在媽咪感染下出街會自備購物袋、膠盒及玻璃盒。

　　提到工作，Aimee透露正在接洽拍攝電影，還未落實，希望能成事。而老公也支持她繼續工作，因演戲是她的夢想。

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