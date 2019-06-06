﻿愛女拍拖 老婆忙打理潮店 陳奕迅開心「吹神」生活

陳奕迅（Eason）早前連日走訪香港各大專院校，為專輯進行巡迴分享會時，到公開大學一站卻被台下學生辣㷫，斥責頻玩手機嘅學生唔尊重，當場黑面。不過，喜怒形於色嘅Eason好快淡忘，無晒事啦！日前下午，唔使湊女、愛妻徐濠縈又已重投潮店生意嘅人夫樂得清閒，就一支公揸車往上環搵friend過日辰。見佢發揮其吹神本色，大笑吹水又玩吓狗仔，娛人又娛己，天生食娛樂圈飯㗎！



陳奕迅前排去咗瑞士「叉電」，今個月尾會去台灣出席《第30屆金曲獎》，Eason憑專輯《L.O.V.E.=愛》入圍年度專輯獎、最佳專輯製作人獎及年度歌曲獎，對於問鼎《金曲獎》三獎，佢開心回應：「太不可思議了！」等攞獎期間，Eason日前心情靚靚現身上環普慶坊。當日傍晚6時，佢戴帽好casual咁去一間專買潮tee、帽嘅潮店搵四眼男友人吹水。兩個大男人喺店內傾咗陣，隨即出舖頭一邊食煙一邊傾偈。雖然偶爾被途人認出，但Eason全無架子，會微微點吓頭，甚至應fans要求合照，o氹到忠粉眉開眼笑。



未幾，一短褲男拖兩隻柴犬路過，本身有養狗嘅Eason見到可愛狗仔即主動逗玩，又大動作與狗主傾狗仔經，笑聲不絕。其後，Eason應狗主要求拖兩狗去樓梯影合照，吹神仲熱情拖住狗仔，愛心氾濫。見Eason踎低笑笑口與柴犬合照，其間又發揮搞笑本色，扮狗仔木無表情，隨即又大笑，無厘正經。親親狗仔後，Eason再折返潮店搵老友吹水，見佢不時手舞足蹈，又招牌式誇張大笑，吹水局氣氛超好。最後，兩兄弟踎低齊齊share盒燒味，食完差唔多8時半dinner time，Eason就揸車返壽臣山道屋企「交人」。



採訪 : 梁志明、張詠森