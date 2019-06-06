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﻿阿徐打躉新店

2019-06-06 列印
■阿徐和KB一邊在門口吹水，一邊等司機。
■車未到，Eason嫂返舖頭坐低等。
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  至於Eason嫂近排亦因喺銅鑼灣舊址重開潮店而不時喺店舖打躉，招呼圈中好友。日前晚上6時，阿徐約咗KB、Kevin仔（李健宏）喺佢間Fashion Cafe坐吓。KB和太太小白結伴同行，喺店內歎咖啡又巡吓，替好友新店增添明星效應。逗留半小時，阿徐送老友出門口，並打算各自等車走人，惜人妻等足十分鐘，司機都未到，唯有同KB say bye，然後再入店坐低慢慢等啦！
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