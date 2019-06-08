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暑假孖愛女英國搞夏令營 奧雲親自落場教波

2019-06-08 列印
■奧雲專程來港，出席其設計腕錶的發佈會。
■奧雲聯同沈慧林（右二）、太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明（左四）和太太鄧宣宏雁（左二）等祝酒。
■清減不少的莊思敏稱臉、腰和頸椎做了啪骨，臉細了但就痛到喊。
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　　英國足球名宿Michael Owen（米高奧雲）昨日在港，與萬希泉創辦人沈慧林、金鈴現身合力打造的《MICHAEIOWEN傳奇時刻陀飛輪》手錶發佈會。沈慧林很高興與對方延續合作，今個暑假將在英國舉行夏令營，屆時奧雲將教授小朋友球技、而其女兒Gemma則傳授騎馬技巧。

　　奧雲自言來港多次，但參與自己手錶設計卻是首次，他又表示很期待與女兒Gemma一起參加夏令營。提到母會利物浦在歐聯成功奪冠，他稱當日正身在決賽現場為電視台做直播，見證球隊成為歐洲冠軍，相當開心。

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