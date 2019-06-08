﻿閃嫁AKIRA 木村送祝福 林志玲婚訊嚇窒言承旭 癱瘓網絡

44歲台灣女神林志玲前晚驚爆閃嫁細7歲的日本男團EXILE成員AKIRA，消息震驚全亞洲，不但令粉絲大感意外，在內地網站一晚就有14.8億點擊，一度塞爆網絡；就連前度男友、感情苦纏17年的言承旭一樣感到錯愕更大喊：「啊！真的啊！」不過，最終言承旭亦有向舊愛送上祝福，而不少跟志玲姐姐合作過的拍檔，也先後公開祝賀一對新人，當中包括跟志玲和AKIRA都認識的日本男神木村拓哉，他在微博公開發表感言送上祝福。



林志玲前晚突然宣佈下嫁AKIRA，消息震驚全亞洲，其實志玲與AKIRA早於2011年合作舞台劇《赤壁~愛~》而認識，二人一直保持朋友關係，到半年前開始拍拖，前日公佈婚訊。據日本傳媒指，二人於前日早上在台灣註冊之後，便立即飛往日本，前日下午再在東京一區役所註冊，其後再飛往美國，有指是去度蜜月。志玲一直被封為「黃金盛女」，外界對她的婚事十分關注，其婚訊傳出後，就立即成為網絡熱搜之冠，令內地的一個社交網出現大擠塞！前晚該社交網有關林志玲結婚搜尋已多達14.8億的點擊，令社交網一度癱瘓！到昨日黃昏，搜尋更高達17.8億，可見她的婚訊何等令人關注。



志玲找到歸宿的消息傳出後，外界最關心當然是跟她拖拖拉拉長達17年的言承旭，據知正在北京拍戲的言承旭，傍晚時透過經理人轉達林志玲的婚訊，言承旭表情驚訝，然後錯愕大喊：「啊！真的啊！」其後大方表示「很祝福她」。



舊愛送祝福



10年曾與志玲合作日劇《月之戀人》的日本男神木村拓哉，昨日亦在微博留言恭賀林志玲，更以中文稱：「AKIRA、志玲。happy wedding！恭喜！恭喜！恭喜！」。不少網民均大讚木村很有心，亦有網民稱估到木村一定留言，所以一直在等他向志玲送上的祝福，又大讚木村是暖男。其實二人在合作過該劇後，保持友好關係，去年木村到台灣出席《2018亞洲時尚大賞》時，再度與林志玲合體現身時裝舞台，一度成為話題。其後木村更十分有心，記得當時志玲剛過生日，於是在慶功時順道為她慶祝，令志玲十分感動。