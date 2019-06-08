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﻿首任龍舟隊鼓手 港姐鄧卓殷減磅免「搭沉船」

2019-06-08 列印
■港姐亞軍鄧卓殷（中）、季軍丁子田（左）及「友誼小姐」陳靜堯首度睇龍舟賽。
■鄧卓殷任龍舟隊鼓手相當似模似樣。
■區永權、莫家淦及林子博齊帶兒子睇龍舟賽。
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　　應屆港姐亞軍鄧卓殷、季軍丁子田及「友誼小姐」陳靜堯昨日出席《己亥年沙田龍舟競渡》，鄧卓殷為TVB龍舟隊任鼓手，她除了上網惡補外，更刻意節食減重，以免「搭沉船」。丁子田亦是首度在港過端午節兼睇龍舟賽，並指在美國時也會食糭應節。談到冠軍陳曉華已處女下海拍劇，二人坦言戥對方開心，亦知陳曉華對此感緊張。鄧卓殷透露稍後會主持寵物節目，而丁子田亦想多方面嘗試。

　　區永權、莫家淦及林子博昨日亦各自帶同兒子到沙田睇龍舟賽兼宣傳內地劇《幸福一家人》，區永權和莫家淦均是首次帶兒子睇龍舟賽，區永權亦帶了兩個兒子游「龍舟水」，弟弟更贏了銅牌。至於剛迎來第二胎的莫家淦透露，細仔由太太全權管理，外母也有幫忙，他則主力照顧大仔「暴龍哥」，幸好大仔沒呷醋。
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