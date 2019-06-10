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唔想食緊嘢被集郵 ﻿張智霖怕反白眼樣衰﻿

2019-06-10 列印
■張智霖話《Pet2》帶出訊息，好啱大人細路睇。
■他否認出席內地晚宴時，兩公婆不停被集郵好困擾。
■張智霖兩公婆咁紅，梗係成為集郵對象啦。資料圖片
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　　張智霖（Chilam）昨晨出席《Pet Pet當家2》首映禮，早前跟太太袁詠儀（靚靚）出席內地晚宴時不停被集郵，並於社交網留言指吃了一頓不安樂的茶飯，他澄清並沒有不愉快，只是黑色幽默。本報記者

　　張智霖（Chilam）解釋留言只是講笑而已，他表示：「我啲幽默感係黑色啲，其實當日唔算混亂，但我成日好驚食緊嘢嘅時候同人影相，怕可能會反白眼，影出嚟樣衰，張相仲會流傳到好遠同好耐，所以想喺準備好嘅狀態之下才影。」

　　Chilam又開心宣佈明年展開世界巡唱，而香港為首站，四月在紅館開騷，希望香港能夠舉行三、四場。原先去年已有紅館檔期，卻因工作太忙押後了。對於好友郭富城成再度做爸爸，Chilam有睇過BB相片，卻未有探望，送禮物則由太太負責。

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