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吳雨霏33歲生日晒小孕肚

2019-06-10 列印
■懷孕中的吳雨霏身形，真係好過唔少同齡女士！
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　　吳雨霏（Kary）於4月宣佈再次懷孕，目前正專心安胎，她趁昨日33歲正日生日，於個人社交網上載身穿白色衣服近照，雖然懷孕五個幾月，腹部微隆，但身材依然纖瘦，沒有水腫不失係個索媽，Kary留言指自己已33歲，希望看起來不會太糟，並感謝大家對她的生日祝福及多謝粉絲對她不離不棄，還向鐵粉許下承諾：「請大家耐心等候，很快很快我們就會見面的！」

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