屋企俾老婆同仔恰 佳芯寸諾懿整蠱婦孺拾自信

李佳芯（Ali）、黎諾懿、鄭俊弘等前晚為遊戲節目《娛樂大家》擔任嘉賓，Ali表示對玩遊戲搞氣氛並不在行，雖有看過之前幾集，又有熟人諾懿在旁，但又擔心被他整蠱，「他一定會整蠱我，他平時在家畀老婆同兒子欺負，在公司就欺負我這個婦孺，才可建立自信。」諾懿則否認整蠱Ali，又強調沒被太太欺負，「太太好錫我，我愛老婆，老婆都很愛我，妳不要亂說話，我都沒有整蠱Ali，她貴為視后，我點敢欺負她。」



另外，身為主持之一的何雁詩前一晚為男友鄭俊弘特訓，可惜他仍不太識玩，又擔心遊戲會暴露男友真性情，但相信他第一次玩會有運氣，期待他能勝出分獎金；而鄭俊弘坦承自己小學雞覺得題目很難。



