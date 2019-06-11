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開騷叮囑粉絲守秩序　周柏豪落台被抽水

2019-06-11 列印
■柏豪一出場就跳勁舞，粉絲瘋狂尖叫。
■柏豪落台握手，Fans瞬間失控。
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　　已兩年多未有在港開Show的周柏豪前晚在灣仔舉行音樂會，全晚唱足24首歌。柏豪穿吊帶褲以勁舞登場，又彈結他及電子琴大晒音樂天賦。演出中段更走下台，自彈自唱三首歌滿足樂迷。

　　當唱到《宏願》時柏豪再次走下台與粉絲們握手，因為零距離令粉絲幾乎失控，柏豪有點狼狽並說：「我覺得有人摸我臉。」回到台上他叮囑粉絲要記得洗手，因最近細菌多。全晚並沒有太多說話環節，但柏豪特別提到今次主題是「周柏豪」的製作特輯，粉絲的支持好重要，「如果沒有大家，我想我還是在籃球場攞住籃球俾人恰，一事無成的傻小子。」最後柏豪再次來到小舞台encore，其間疑有粉絲擲雜物上台，柏豪叮囑粉絲要守秩序。

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