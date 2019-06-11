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麥明詩感激Ex支持參選 張秀文低胸撐港姐招募

2019-06-11 列印
■眾港姐分享參選心得及公佈本年度全新設計的后冠。
■張秀文穿低胸衫出席港姐活動。
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　　《2019香港小姐競選》將於九月八日舉行，昨日一眾歷屆港姐張秀文、麥明詩及蔡思貝等出席公開招募行動，身穿低胸裙的10年港姐亞軍張秀文笑言自己資歷深，是「婆婆級」港姐。

　　麥明詩提醒參選港姐的女仔，無論衣着或心態上也要大方，不要怕蝕底，更奉勸她們的男友要大方，應以馮盈盈的男友作為參考。她坦言感激當年男友（林作）支持她參選港姐，否則會多一點顧慮。而蔡思貝提議有意參選的女仔，若有疑問可以在社交網站私訊給她，她說：「我會盡量解答，例如學業、家庭、事業，盡量用自己經歷分享。」

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