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景黛音復出拍劇否認撼娘家

2019-06-11 列印
■景黛音對姜濤讚不絕口。
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　　32年沒有拍劇的景黛音和後輩姜濤為ViuTV演新劇《退休女皇》，劇中兩人飾演母子，景黛音讚姜濤不似首次演戲，表現好自然。姜濤透露初次拍劇擔心自己未能勝任，因角色囂張與本人不同，幸拍攝過程順利不會太多NG，他多謝景黛音稱讚，覺得這個「媽咪」比想像中和善。今次景黛音復出拍劇「對撼」娘家的《白色強人》，她說不是「對撼」，自問沒有資格，純粹是舊朋友金廣誠邀請演出。

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