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﻿被指求婚成功 林峯傳生日娶張馨月

2019-06-11 列印
■林峯今年初在女友陪同下回鄉祭祖。
■張馨月有34D身材，樣靚身材好。
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　　林峯去年初跟舊愛吳千語結束五年情後，極速被爆與內地索模、34D張馨月拍拖，雖然二人發展只一年多，但感情一日千里，屢傳婚訊。昨日再有傳張馨月家人指林峯於6月1日在內地拍攝電影版《尋秦記》期間偷走出去，到女友的老家成功求婚，還打算於自己40歲生日（12月8日）當天成家立室，對此，林峯經理人公司作出否認，並指林峯當天正開工拍電影，根本沒有請假，關於林峯的感情事，公司一概不回應。

　　昨日林峯心情大好，並在社交平網上載為狗狗吹毛照，分享為愛犬Yogurt沖涼吹毛，早前張馨月也曾上載過Yogurt照片，明顯有狗一齊養。
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