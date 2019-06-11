﻿有初戀Feel 陪未婚夫剪頭髮 待嫁梁靖琪嘴角含春

36歲梁靖琪（Toby）年初在訪問中狂讚細自己8年嘅圈外靚仔男友Jon Sze（施雋賢）心地好，細心又浪漫更直認有再婚計劃，話口未完已被爆入紙排期結婚。日前傍晚，全身黑嘅Toby陪住亦係全身黑嘅未婚夫等位剪頭髮，等候時間20分鐘，呢對準夫婦全程好好傾，之後四圍望嘅Toby發現記者表現怕醜，「含春樣」相當可愛。



對被爆入紙排期，Toby坦言：「我和Jon的感情由相識到現在都很穩定，所以已於去年訂婚，並計劃今年內會註冊結婚。」雙魚座嘅Toby性格浪漫，曾在社交網同男友示愛，留言：「被某人深深地愛着會給你力量，而深深地愛一個人會給你勇氣。」好似社交網啲女人自強語錄。



講出口生夠兩個



一講男友，Toby超勁開心講唔停，「我同男友最近參加Spartan Race（斯巴達障礙賽），平時都會帶佢啲狗仔一齊行山做運動，大家有共同興趣。其實我之前都鍾意做運動，但冇呢一刻做得咁犀利。」對男友有讚無彈之餘，Toby坦言好想為Jon生仔，仲希望生夠兩個，難怪拍拖年半就急住結婚。



一直尷尬怕醜笑



當日傍晚六點，穿黑色情侶裝嘅Toby同Jon現身銅鑼灣希雲街，兩人坐喺一間Barber Shop嘅門口等位剪頭髮，Barber Shop只招待男士，所以好明顯Toby怕男友悶所以陪佢等。等候時間20分鐘，Toby一直Keep住同男友傾偈，話題源源不絕，坐住傾或企住傾，總之好好傾。終於有位剪頭髮，男友入咗鋪， Toby繼續喺店外等一陣繼而發現記者，可能知道廿四孝未婚妻行為曝光有啲尷尬，仲跌咗支水落地。之後佢入Shop通知未婚夫，再指一指店外記者站立位置，眼神示意「你睇吓你睇吓。」全程笑唔停，待嫁心情非常好。



採訪:梁志明