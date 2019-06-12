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Selena刪小Justin合照斬舊情

2019-06-12 列印
■Selena與小Justin一段情糾纏多年。資料圖片
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　　美國女歌手Selena Gomez前年因紅斑狼瘡症導致腎衰竭，最後更要換腎保命，捱過一關後，她去年10月疑因舊愛Justin Bieber與女模Hailey結婚而精神崩潰，近來才逐漸康復。昨日Selena出席新片《The Dead Don't Die》的紐約首映禮，狀態大好。她更被發現已刪除跟舊愛小Justin的合照，似決心要跟對手說再見。

　　小Justin前日突然在網上留言向湯告魯斯挑機比試身手，更特別標註終極格鬥冠軍賽（UFC）的總裁Dana White，問他是否願意舉辦這場賽事，有網友笑小Justin不自量力。

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