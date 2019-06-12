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酒駕郭子豪被判社服令

2019-06-12 列印
■郭子豪表示，尊重法庭裁決。
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　　郭子豪今年3月27日於在尖沙咀駕駛私家車時被警方截查，因未能通過酒精呼氣測試，最後因涉嫌酒後駕駛被捕。昨日他在經理人陪同下到九龍城裁判法院候判，他獲判90小時社會服務令、停牌12個月，以及自費參與駕駛改進課程，他在法院外表示：「終於告一段落，錯就要認，打就企定，之後我會乖乖做人，努力工作。」問到是否鬆一口氣？他坦言未算，「因為對司法機構還有承諾。（會否不再飲酒？）只能說不會飲酒及駕車同時進行，始終這一行免不了要應酬喝酒。」再問可會相約緋聞女友鄧卓殷慶祝？他說：「她有關心我，大家是朋友。」

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