台灣尷尬相睇食白果 ﻿陳煒﻿﻿求姻緣﻿﻿獲好籤﻿

回復單身7年的陳煒(煒哥)，之前為TVB新節目《如果這樣生活》到失婚傷心地台灣拍攝4日，其間被安排參與兩個相睇活動尋找第二春。現年45歲的煒哥首要擇偶條件係思想要有溝通，才能靈慾一致！可惜零眼緣，冇個啱Feel：「其實我要求好低，年紀細過我都冇所謂，只想揀個有愛心嘅好人，最後都無功而回。」採訪：方騫平



雖然食白果，但煒哥唔覺可惜，覺得係一次難忘體驗。她憶述：「我先提供個人資料、擇偶要求畀配對公司安排，我參加咗兩場，一場係交換枱食飯；另一場做小手工，每場有20至30對男女，首次相睇，整裝待發時都有啲緊張。不過去到就發覺自己好似局外人咁，其他男女有備而戰，擺明姿態就係嚟搵男女朋友，同我心態好唔同，所以有啲尷尬。」



相睇好悶



問到尷尬原因，煒哥話，「我一坐埋枱，好似面試咁不停向男仔講個人資料，講15分鐘就到下一個重複咁做，好悶，話題最多咪問吓佢哋做乜要咁樣去識女友？啲男仔反而最有興趣問我：『我哋會喺咩電視節目出鏡？』其實有咁多部攝影機拍住，佢哋都驚咗我啦。據講有啲男仔係IT人，有大學程度，年薪過百萬台幣（約25萬港元），因為成日困喺新竹科技園工作識唔到女仔，坦白講，佢哋唔識打扮好薯唔多吸引，睇見都冇晒心機。」



秋天姻緣



相睇期間，煒哥忍唔住取笑人：「佢哋好多用網名，一個網名叫『薯片』，所以暱稱叫『洋芋片』，原來真人真係笨頭笨腦十足『薯嘜』咁，我問佢點解用呢個咁奇怪嘅名？佢解釋因為自己係姓楊。滿足完好奇心後，我就打發佢走，唔想再講落去。」煒哥又直認全場最索，「唔明點解有啲女仔唔打扮嚟相睇，都幾好笑。」之後，她到龍山寺求姻緣獲好籤，指她秋天有明確結果，煒哥好期待說：「聽聞舒淇都喺嗰度求到姻緣籤㗎！」



