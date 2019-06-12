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﻿笑洪永城好寂寞 黃翠如直言強勢過老公

2019-06-12 列印
■翠如笑老友洪永城好孤獨，老咗願意去老人院照顧佢。
王麗嘉
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　　昨日，黃翠如與王麗嘉出席手錶品牌活動，翠如自言愛錶面大的手錶，因為有強勢的感覺。問她對老公是否也很強勢？她笑言：「相比之下我真的比他強勢！」

　　翠如表示7月將與洪永城拍攝旅遊節目，她指可能是他們最後一次合作，因怕經常鬧交而絕交。翠如笑言，「早前我同老公去探佢，睇到佢照顧老狗時，覺得佢好寂寞，將來佢有甚麼事，我同老公都會去老人院照顧佢。（但洪永城有女友喎！）佢女友咁正，有很多選擇。」另王麗嘉被問到會否買內褲送給父親王敏德？她說：「經常會買。（爸爸喜歡甚麽款式？）唔可以講，但顏色圖案可以很瘋狂。」
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