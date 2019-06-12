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如有夫婦感情轉淡吳若希提議去酒店提升激情

2019-06-12 列印
■問Jinny怕唔怕平價酒店燈箱見到自己嘅樣，她說若有公司會幫她解決。
■戴祖儀晒長腿好青春。
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　　昨日，吳若希（Jinny）、戴祖儀及鄺潔楹等出席TVB新節目《8個香港》宣傳活動。Jinny提到節目會幫一啲情侶及夫婦尋找空間享受浪漫時光，她說：「香港地少空間狹窄，夫婦感情容易轉淡，所以拍攝了一些情侶及高級酒店，有一間有刑罰的房間，可以去認識一下不同刑具。」

　　不過Jinny提到拍攝完平價酒店離開時，見到燈箱覺得尷尬。問她想找一個怎樣的空間與老公溫馨？她說，「女人最緊要浪漫。」追問是否需要有圓牀、水牀和裝滿鏡的房？她笑言：「那些很老套，我沒有特別喜好，只鍾意屬於自己的空間，而且我家沒那麼大空間放水牀。」身旁的戴祖儀即提示她不要買水牀，因為很容易穿，會流到成屋水。

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