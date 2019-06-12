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港式普通話笑爆全場 容祖兒公開徵煮飯公

2019-06-12 列印
■Joey在內地節目親自拔蘿蔔。
■Joey在內地頒獎禮奪「最受歡迎女歌手獎」。
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　　容祖兒（Joey）日前獲邀出席中央廣播電視總台《Music Radio音樂之聲2018年度中國Top排行榜》頒獎晚會，更榮獲「最受歡迎女歌手獎」。Joey領獎時表示，非常感謝新專輯《答案之書》可跟歌迷有更親密的連結。

　　此外，Joey早前為內地節目《向往的生活》擔任嘉賓，竟然化身諧星，大講港式普通話，笑爆全場，贏得不少觀眾大讚。由於Joey跟一班嘉賓居住的蘑菇屋經費緊絀，大家親自落田拔蘿蔔賺生活費。當Joey拔蘿蔔期間，多次未能成功講出「拔蘿蔔」的普通話，搞到在場的嘉賓爆笑。單身的她於節目中公開徵婚，Joey直言願意為另一半煮飯做賢妻，若能找到一個為自己煮飯的男人，無論對方樣子有多平凡，也會覺得是世界上最帥的男人。

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