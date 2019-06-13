再有韓團出事 ﻿iKON隊長B.I﻿﻿涉毒退隊﻿

韓國演藝圈今年爆出多宗醜聞，繼BIGBANG前成員勝利涉性招待等罪行、朴有天吸冰毒被捕之後，昨日再爆出YG娛樂人氣男團iKON隊長B.I (金韓彬)，於三年前曾吸大麻及疑購買迷幻藥；B.I昨日下午發文道歉，並宣佈退隊。



去年11月曾來港開騷的iKON，在韓國及香港都有一定人氣，但隊長B.I昨日卻爆出醜聞，他被指於三年前曾透過認識的A某想購買迷幻藥，並在對話中承認曾吸過大麻！據悉A某之前因毒品被警方拘捕，其後在他的手機中，發現B.I在2016年4月時，在手機短訊中向A某提出想要購買迷幻藥LSD，據指當時警方已掌握了二人的對話內容，但卻沒有傳召B.I問話，因為YG介入要求A某改口供。B.I在醜聞爆出後，昨日下午在社交網發聲明道歉，但他否認吸毒，B.I表示：「因為我不洽當的行為引起爭議，真心向各位道歉。曾經因為太痛苦和難受，想依賴不應該關心的東西，但也因為害怕最終沒有去做。我會虛心反省我的錯誤，並退出組合，再次向成員和fans道歉。」



