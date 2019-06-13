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奇洛殺手look現首映　湯漢斯擺鬼馬甫士好搞笑

2019-06-13 列印
■奇洛李維斯以「殺手」造型現身。美聯社
■湯漢斯與胡迪齊齊行紅地氈。 美聯社
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　　迪士尼人氣動畫《反斗奇兵》系列，相隔9年再推出全新的《反斗奇兵4》。該片昨日在洛杉磯舉行全球首映禮，為該片配音的一眾巨星也有現身撐場，包括聲演胡迪的湯漢斯，及今集才加盟的奇洛李維斯等，奇洛今次聲演奸角Duke Caboom。首映當日，他以長髮留鬚全黑look現身，十足十他在電影《殺神John Wick》的殺神look一樣。雖然外形cool爆，但他卻笑住為現場影迷簽名，十分親切。而湯漢斯與胡迪則在紅地氈上擺出多個鬼馬甫士好搞笑，又向現場人士揮手。

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