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滕麗名撐拐杖拍《愛·回家》

2019-06-13 列印
■滕麗名和劉丹昨齊出席運動用品店活動。
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　　滕麗名和劉丹昨日出席運動用品店開幕活動，現場見阿滕行路一拐一拐，她透露月初拍電影《尋秦記》時，因動作不協調令右腳膝韌帶撕裂九成，稍後要做微創手術。幸好《尋》的戲份已完成，反而拍處境劇《愛·回家之開心速遞》要撐拐杖。

　　有傳該劇要停拍，阿滕與劉丹即齊聲否認，丹爺更笑言可能阿滕腳傷要休息，大家才有誤會。另丹爺指父親節會三代同堂慶祝，早前劉愷威女兒「小糯米」五歲生日，丹爺稱當日有開派對慶祝，「小糯米」的父母也在場呢！

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