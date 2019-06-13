﻿神隱32年 復出劇變收山作 景黛音呻太直 得罪人撈唔掂

ViuTV近期劇集都搵來不少有份量或難得復出的藝人演出，本周開始推出的《退休女皇》，搵來退隱32年，當年演《鹿鼎記》梁朝偉八個老婆之一「建寧公主」令人留下深刻印象、57歲的景黛音（Flora）復出擔正。 以美魔女姿態復出的Flora姐，講明最初只為跟韓團偶像合作，所以拍劇屬期間限定，令復出劇極速變成收山作，她更自爆當年只得25歲的她，毅然離開TVB退出娛樂圈嫁人生女，只因自覺性格太直易得罪人，完全唔適合在圈中生活，所以索性退出後神隱兼謝絕一切圈中人應酬及聯絡。



相隔32年再拍《退休女皇》，Flora姐話最初答應只因韓國男團SHINee成員泰民，「嗰時金生（金廣城）同我講有呢個劇個角色好啱我，但係我話除非搵到泰民做我個仔啦！點知佢真係一口答應去搵，我自己都有幫手透過Rain經理人嗰邊幫手聯絡，但係因為佢哋有日本巡迴演出加上鐘鉉自殺死咗，檔期冇辦法遷就到，雖然最終合作不成，但劇集已籌備得七七八八，同埋喺聯絡泰民期間睇得出佢哋係好有誠意嘅。」



讚姜濤似泰民



講到冧泰民，Flora姐坦承最初受18歲的囡囡影響，「嗰時阿女將SHINee張海報貼咗喺我牀頭，我仲問佢『邊鬼個嚟都唔識』，後尾我開始留意佢哋，成日上網睇佢哋啲片，發覺泰民真係好正，又乖仔又努力，真係好欣賞佢，所以想同佢合作，但係我唔係會飛去韓國追星嗰種，就算佢嚟香港演出，我都未必會去睇。」雖然同唔到泰民合作，但Flora姐最終在《全民造星》揀咗姜濤演其囝囝角色，「嗰陣時姜濤仲參加緊《全民造星》，安排咗我同佢食咗餐飯，我真係覺得佢有小小泰民影子，唔多出聲咁，所以我揀咗佢，合作後覺得佢都幾乖，以新人嚟講演戲算交到功課。」Flora姐仲間接幫姜濤澄清遲到惡習，「嗰時拍嘢仲有人嚟問我，佢係咪成日遲到，但我又唔覺喎！」



想拍韓式真人騷



雖然有32年冇拍劇，但Flora姐話冇乜唔適應，只是有啲蝦碌嘢發生，「有日收工心急返屋企唔記得除咪，其實都冇乜問題，今次個角色都唔算難應付，同埋我講明想同多啲未合作過嘅人合作，同埋我個人性格好直，唔順心唔會照做，有唔合理對白唔會照講，所以拍得幾開心。」不過她講明無意再拍劇，「因最初為咗同泰民合作先拍，其實我本身唔係太鍾意娛樂圈生活，否則都唔會25歲就退出咗，嫁人同生女啦！你見我咁多年都冇乜出嚟，連戚美珍同廖安麗佢哋搵我聚舊，她都冇參加過，有乜好傾啫！我個人真係好直㗎！好容易得罪人，又唔想講假話，咪寧願唔出嚟應酬，做朋友嘅嘢喺個心度就得㗎啦！」雖然唔想再拍劇，但直言10多年冇睇香港電視的她，對類似韓式真人騷卻有興趣一試，「拍劇除非同到泰民合作，我本身又冇乜戲癮，反而好似韓國嗰啲真人騷咁可以試，特別係有得旅遊又有得食嗰種呢！」



採訪：杜淑霞