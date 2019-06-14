整蠱娜姐不成反被玩謝 ﻿Kevin仔﻿﻿嚇到﻿﻿口震騰晒雞﻿

貪玩的李健宏（Kevin仔）因網上整蠱節目《情義兩難全之玩爆你個腎》玩出名堂，其團隊製作的「玩X爆」旅遊系列第四彈「玩X爆二世古」已於ViuTV播出。今次KB找來周秀娜（Chrissie）及「文青女神」李靖筠（Gladys）等人助陣，KB大讚娜姐明知被呃去日本做嘉賓主持都唔計較，除肯素顏出鏡外，仲罕有煮飯畀大家食。但最令Kevin仔估唔到，就係娜姐竟然夾埋團隊玩佢一鑊甘，千年道行一朝喪。採訪：方騫平



節目中還有徐濠瀠、曾國祥、郭偉亮及太陽娛樂CEO唐才智（Alex）、老闆周焯華等出鏡，一班人在北海道滑雪勝地二世古玩得相當痛快，滑雪同時，娜姐及李靖筠要去滑雪場打工，體驗當地文化及生活，兩人跟KB一齊食飯，喺牀上敷mask 寓娛樂於工作，可以拍攝到嘉賓真性情一面。



讚娜姐好演技



感覺好Cool的娜姐原來好爛玩，Kevin仔爆料：「本應係我整蠱佢，安排個麻煩『客人』留難佢，點知『客人』係娜姐粉絲，惡搞嘅都冇做到。反過嚟我畀娜姐大整蠱，嗰日出發拍《健宏飯局》時佢假裝唔舒服，對談過程冇晒胃口，又無精神，當聽到我轉述網民嘅負面問題時就乘機發爛渣，大發脾氣掟完嘢拂袖而去，當時嚇到我騰晒雞，口都震，唔知點算好，仆倒出去道歉。」Kevin仔透露娜姐知道佢弱點，就係最怕朋友難受，所以就夾埋團隊玩佢。「唉，呢班人手指拗出唔拗入，不過，都要讚吓娜姐好戲，佢鋪排得好好，演得好有層次感。」他又欣賞娜姐工作夠認真，愈成熟愈有女人味，李靖筠就好大癲大肺。



另外KB玩還玩，坦言唔敢整蠱老闆，仲帶唐才智去坐雪兜。他說：「太陽娛樂好open，肯為個節目做隻主題曲《最緊要貪玩》，歌詞有講：我係四十死中坑老嘢，夾BAND玩半世嘅一個傻仔，家陣四十歲先搵到真正嘅快樂，滑雪唔會有比較，大家互相分享，啟發到我用呢種開心態度面對人生。」











