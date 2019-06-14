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鄧卓殷分享選港姐突圍貼士

2019-06-14 列印
■鄧卓殷（左三）等齊招募港姐參選者。
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　　鄧卓殷、張寶兒與丁子田等港姐出身藝員，昨日齊出席新一屆港姐競選招募參選者活動。鄧卓殷奉勸參選者應注意飲食健康，免為保持身形臨急抱佛腳，又建議她們化淡妝面試。談到緋聞男友郭子豪醉駕被判社會服務令90小時及停牌一年，問到郭被判刑後是否鬆一口氣？她說：「我諗佢會安心啲，件事過去會開心啲。」

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