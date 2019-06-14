英皇電影掃6華鼎獎 《紅海行動》奪最高榮譽

英皇電影在第25屆澳門華鼎獎一口氣橫掃6項大獎，由林超賢執導的《紅海行動》獲頒全場最高榮譽大獎，中國電影滿意度調查第一名， 表現突出的蔣璐霞摘下最佳新銳演員獎；而莊文強執導的《無雙》則榮獲最佳男主角獎（郭富城）、最佳女配角獎（周家怡）及最佳編劇獎（莊文強）三大獎項。



由林超賢執導、全球勁收45億港元票房的《紅海行動》，早已揚威多個不同影展，今次榮獲澳門華鼎獎特別嘉許，頒發全場最高榮譽大獎，中國電影滿意度調查第一名大獎，由英皇電影製作及項目發展總經理邵劍秋代表領取，邵在台上表示：「林超賢現正趕製新片《緊急救援》的後期工作，所以今晚未能出席頒獎禮，林導演想我代表他，多謝投票給《紅海行動》的觀眾，以及感謝英皇電影楊受成博士、博納影業于冬先生對他一直的支持。最後要多謝華鼎獎。」片中表現教人眼前一亮的蔣璐霞，亦大熱成為最佳新銳演員獎的得主，小霞興奮回應：「第一次到澳門拿這個獎，給了我很大的驚喜，《紅海行動》拍得那麼辛苦，所以任何獎項，我都不想錯過，因為我不是為自己而拿，而是為了大家辛苦付出、專業精神去拿。」



由莊文強執導的《無雙》叫好叫座，對於今次在澳門華鼎獎榮獲最佳編劇，莊文強欣慰表示，「多謝楊受成老闆及于冬老闆。」奪最佳男主角的郭富城在台上表示：「謝謝莊文強導演對我的信任，將這個複雜的角色交給我，也要謝謝我的好對手發哥，對我來說，每個獎項都是很大的動力，讓我繼續突破！」入行超過20年的周家怡終憑《無雙》實現零的突破，獲得最佳女配角，她感觸說：「謝謝導演莊文強、監製黃斌、造型設計文念中，以及一班好對手周潤發、郭富城、張靜初等等，我會繼續努力，希望可以演很多不同類型的角色，因為我真的很喜歡演戲。」



