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素顏行商場被認出　連詩雅開心唔化妝冇走樣

2019-06-14 列印
■連詩雅自爆讀書時愛做MK妹。
■戴祖儀素顏出街冇人認得。
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　　連詩雅和戴祖儀昨日到旺角出席「一台選民登記行動日」，二人表示剛剛才正式登記做選民，皆因一直事忙。連詩雅透露讀書時代經常落旺角，充滿童年回憶，但入行後便減少了，但曾試過女扮男裝去買平價打底衫。她說：「我以中性打扮示人，穿闊身衫褲，戴cap帽，完全無人認得 。」

　　戴祖儀笑指素顏落旺角便不會被認出，更自爆日前做完Gym便素顏逛街，真的沒有被認出，笑言自己目前仍可「光明正大」出街。而連詩雅亦曾因懶打扮而素顏行商場，自以為沒有人認得之際，甫入店中便被店員以「連小姐」稱呼，「其實被認出都開心㗎，證明自己就算不化妝也差別不大，哈哈！」

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