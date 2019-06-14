﻿大手拖小手 溫馨出巡 陳豪孭卡通bag做絕世奶爸

48歲嘅陳豪(阿Mo)出晒名係滿分人夫和daddy，嚟緊周日父親節梗係同愛妻陳茵媺(Aimee)陪三位小寶寶慶祝啦！不過阿Mo日前由土耳其拍完Do姐(鄭裕玲)節目返港，就急不及待帶3歲小公主Camilla出巡，兩父女提早溫馨慶祝父親節。日前下午，大隻Mo拖實愛女現身中環，高大daddy拖實小手又替愛女孭上粉紅色卡通背囊，平日man爆嘅陳豪，呢個絕世奶爸造型更加係父愛爆晒燈，畫面好warm呀！



型男陳豪和索爆老婆Aimee一三年結婚，三年抱三，兩子一女分別3至5歲，一家五口鬼咁幸福！被譽為「絕世好老公」嘅人夫陳豪，每次講起家人就一臉滿足兼自豪，曾讚太太係「超級媽咪」，又公開愛的宣言話：「佢(Aimee)係我嘅Angel，難得娶到個好老婆，喺事業高峰期嘅時候同我生咗3個小朋友，所以我會記住，用成世嘅時間畀幸福佢！將老婆擺第一位！」sweet到爆！



照顧囡囡無微不至



日前下午3時，輪到陳豪做湊仔公，更難得係同小公主二人世界，獨自湊「迷你版Aimee」、3歲囡囡去中環一商廈返playgroup。逗留45分鐘，兩父女拖手落樓，阿Mo除咗替囡囡孭上粉紅色卡通背囊，心口又貼咗張粉紅色貼紙。見佢喺「前世情人」面前顯得超級溫柔又冧滋滋，拖實小手又用英語緊張叮囑愛女小心落樓梯，照顧無微不至。Man爆阿Mo孭住個卡通bag拖愛女沿路行好自豪，過馬路時非常緊張，皆因小公主愛左顧右盼歎慢版，daddy要手口並用，溫柔出招，「撻」手指示意B女望前向行面，場面惹笑。之後，兩父女行入商場取車，紮辮小公主有冷氣歎開心到蹦蹦跳，o氹到daddy甜笑。而沿途有唔少途人認出陳豪，向星爸和小公主揮揮手，一臉滿足嘅阿Mo均報以點頭微笑，又教愛女say hi，好有家教。最後，慈父揸車載愛女直返港島寓所。



採訪 : 張詠森