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﻿萌爆餅印女

2019-06-14 列印
■港姐冠軍陳茵媺曾上載愛女戴玩具首飾嘅扮靚相，與自己06年當選相比併，兩母女餅印一樣。
■日前，兩公婆帶幼女行名店，Camilla學公仔擺pose，可愛又得意。
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陳茵媺早前透露3歲愛女好貪靚又鍾意化妝，出街會揀自己鍾意嘅髮型同衫，又話阿女係「mini me」，覺得跟Camilla行街shopping好有趣。
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