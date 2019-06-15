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﻿朴有天上庭認吸毒下月判刑

2019-06-15 列印
■梁炫錫因連串醜聞宣佈辭職。
■朴有天涉毒上庭認罪。
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　　韓團JYJ前成員朴有天早前被前度黃荷娜揭露吸毒及購買冰毒後被捕，他昨日穿上囚衣被押到韓國地方法院出席公審，並在庭上承認所有罪行，遭控方求刑1年半及罰款140萬韓圜（逾9千港元），法院將在下月2日宣判。

　　另外，韓國娛樂公司YG的社長梁炫錫（另譯楊賢碩），隨著旗下藝人BIGBANG前成員勝利爆出涉逃稅及性招待等醜聞，加上iKON前隊長B.I涉毒事件爆出，梁涉威脅及利誘爆料人韓瑞希改口供等報道曝光後，梁鉉錫昨發聲明稱辭去YG所有職務，並會配合當局調查。圖：資料圖片
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