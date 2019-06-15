  • 2019年6月15日 星期六
  • 31º
  • 73%
熱門： 逃犯條例衝突媽媽立法會台灣

日報新聞 > 娛樂

﻿森美又行秘道「過檔」港台

2019-06-15 列印
■森美近日感冒未能即場捐血。
Previous Next

　　商業電台DJ森美昨天以「捐血宣傅大使」身份，由商台前往港台電視大廈出席捐血活動，他表示第三次「過檔」，他表示，因為以前兩棟大廈相連，兩個電台地牢有條秘密通道相連，他笑說：「我淨係見過商台嗰邊度門，今次我要走去港台睇下呢邊度門係點嘅。」講到捐血的話題，森美透露其母當年生他時流血不止要輸血，令他深明捐血助人的重要性。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd