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側田開騷拜神遇「唱歌叔」贈興

2019-06-15 列印
■側田開騷前步出後台進行拜神儀式。
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　　昨晚側田在紅館舉行《My Beautiful Curse》演唱會，大約晚上6時，他從後台步出準備拜神，遇上大叔高歌贈興。

　　在圍欄外圍觀者中，有一位阿叔不停大唱張國榮和譚詠麟的經典歌曲，但未有唱側田的歌。側田見狀大聲向大叔說：「可否唱首國語歌來聽聽？」大叔卻未有理會他。側田完成拜神和切燒豬儀式後，突然向着那位大叔走過去，並跟對方握手，之後便返回後台準備開騷。

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