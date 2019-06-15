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黃翠如被「魔鬼教練」老公狂操

2019-06-15 列印
■翠如表示血壓偏低好易暈。
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　　黃翠如昨日出席一公開活動時，自言一向血壓偏低，曾因血糖低在馬路邊暈低，小時候經常出入醫院，自小的生日願望是身體健康。她又指老公蕭正楠如「魔鬼教練」逼她做運動，每星期最少打一次羽毛球，又逼她在球場跑圈。

　　問到是否調理好身體生BB？翠如笑笑口表示近日被指與老公到診所驗身，其實當日到黃浩然舅父的診所派餅，對方是情緒及催眠醫生。談到阿蕭在新劇與曹永廉有咀戲，她笑稱自己下周出埠拍旅遊節目，他們「做咩都無人知」。

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