﻿父親節心聲 慶幸BB遺傳老婆好基因 祖藍珍惜低頭望囡機會

明天就是一年一度的父親節，是子女向普天下父親表達心意的大日子。早在讀演藝時父親已離世的王祖藍，多年沒慶祝過，去年12月太太李亞男為他誕下可愛B女天韻（Gabrielle），今年將首度以父親身份歡度佳節。祖藍坦承有寶貝女在身邊已是最佳慶祝節目，他又表示囡囡令他整個生活都有所轉變，工作再忙都會趕返屋企見女，珍惜湊女時間，他解釋因 Gabrielle遺傳了媽咪亞男又高又靚好基因，「我能夠低頭望佢嘅時間真係唔多，所以真係見證住佢成長，慢慢高過我啦！」



祖藍早在讀演藝時王爸爸已因病過身，加上父親性格內歛，兩父子鮮有慶祝父親節，「我老竇係外冷內熱，所以我印象當中冇乜慶祝過父親節，嗰個年代又冇咁興慶祝，直到口依家興爸爸已經唔喺度。以前試過父親節得一個人喺屋企食飯，睇新聞見到有人慶祝，我通常會比較沉默，有種睇住人慶祝自己又冇得慶祝，又會掛住爸爸嗰種感覺，但又唔會好傷心，只係種難以講嘅沉默，口依家有咗小朋友，以後就會有多種意義去慶祝父親節，又令我體會養兒方知父母恩，更加明白爸爸幾咁外冷內熱，其實內心係好熱嘅。」



講到首個父親節如何慶祝呢？祖藍就話有女萬事足，「有Gabrielle已經係最大嘅禮物，最緊要一家人一齊食餐飯，抱住佢影張相，記得今日係父親節，已經很特別很好了。」至於未來的父親節，又想囡囡如何為他慶祝呢？「口依家佢仲細，唔會話送咩禮物畀我啦，我都好期待到佢識畫畫，定係識做小禮物小手工，學校老老土土咁，佢搵蠟筆畫幅畫畀我，如果有日收到都好期待係咩感覺。」



讚女趁機冧亞男



祖藍承認自從囡囡出世後，生活轉變了很多，特別是少了出門工作，「我費事突然要困喺另一個地方三個月，所以一般拍劇拍電影都會留喺香港，起碼返到屋企，綜藝節目我先至走。自己少咗出門，因為好想返屋企見到BB啦！因為佢口依家去做檢查，醫生話佢個高度，有10個BB有9個矮過佢，所以佢應該完全承繼咗亞男嘅DNA，我能夠低頭望佢嘅時間真係唔多，所以真係見證住佢成長，慢慢高過我啦！」



對於囡囡似足媽咪，祖藍好安慰，「直頭要開香檳啦！我最初都以為自己基因好強，點知畀亞男偷襲成功，阿囡又似媽咪身高，又有佢對咁靚嘅眼，似媽咪梗係好啦！咁世界上咪又多個好女仔囉！」不過祖藍無話有女就唔理老婆，講明會加倍愛錫亞男，「發覺做媽媽真係唔容易，每日見到佢照顧到個家庭咁好，煮飯洗碗，自己又冇工人，雖然有保母幫手睇住BB，但自己都要幫手餵奶換片，夜晚又要起身，有時我出門，仲要幫我執行李，又要提我呢樣嗰樣，我都係個小朋友嚟，佢口依家好似照顧兩個小朋友咁，我梗係要更加愛佢，要兩夫妻關係好，個BB先可以健康成長㗎嘛！」



唔介意囡囡入娛圈



談到對Gabrielle期望，祖藍認為女大女世界，「首先係希望囡囡健康，其次希望佢青出於藍，唔係事業嗰啲，因為佢仲咁細，但希望佢有佢嘅世界，我都可以喺佢身上學到好多嘢，佢嘅未來係點㗎，我都好奇去知道囉！」如果囡囡要步父母後塵入行，祖藍一樣尊重，「我真係好自由嘅，因為我諗我對我個女會好似對我個妹咁，佢有自己世界，鍾意點就點，鍾意讀演藝我又唔反對，鍾意選美我又冇所謂，最緊要陪伴佢，而喺慢慢嘅成長過程，佢懂得獨立去判斷，我哋只要尊重咪



得囉！」



請祖藍向18歲時的Gabrielle，送上一段爸爸心底話，鬼馬的祖藍好輕鬆咁話，「你都18歲我甩難啦！哈哈！你有毛有翼，你隨便飛啦！唔使理我，今日我同媽咪仲好好你放心，我哋兩個會錫住大家。」



採訪：杜淑霞