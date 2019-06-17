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﻿MTV頒獎禮踏紅地氈　「女武神」搶鏡有「髮」

2019-06-17 列印
■「沙贊」薩克利列維擔任頒獎禮主持。
■「女武神」泰莎湯遜的髮型好亮眼。
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　　一年一度的MTV影視頒獎禮（MTV Movie & TV Awards）前日在美國加州聖莫尼卡市舉行，芸芸現身紅地氈女星中以「女武神」泰莎湯遜最為搶鏡。

　　泰莎湯遜與「雷神」基斯咸士禾夫在《雷神奇俠3》中合作之後，近日再度合作演出《黑超特警組：反轉世界》，該片上周五於北美開畫，開畫單日收1,040萬美元（約8,000萬港元），成為她另一大熱作品。泰莎出席頒獎禮時，梳了一個起角的髮型，相當特別，她現身亦乘機為《黑超》造勢。當晚頒獎禮由另類英雄片《沙贊！神力集結》中，扮演「沙贊」的男星薩克利列維擔任主持，珍達娉琪獲頒先驅獎，狄維莊遜則獲頒世代獎。
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