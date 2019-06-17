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Spice Girls巡唱落幕　碧咸嫂無影遭隊友嘲諷

2019-06-17 列印
■「辣妹」在倫敦舉行閉幕演出，全場爆滿。
■Victoria和丈夫碧咸在紐約出席朋友婚禮。
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　　曾紅遍全球的Spice Girls「辣妹」，去年宣告重組並舉行巡演，但碧咸嫂Victoria稱不會參加巡演。前晚在倫敦溫布萊球場舉行的閉幕騷，吸引7萬人坐爆會場，連金像影后愛瑪史東亦是座上客。

　　雖有傳最後一場，碧咸嫂會做神秘嘉賓，但她始終無出現，4名成員Emma、Mel B、Geri及Mel C唱到《Wannabe》時，竟改歌詞「唱爆」碧咸嫂，嘲她不會免費出現在演唱會中，Geri更笑稱會舉行選拔，邀請新人代替碧咸嫂。另一邊廂，Victoria在其社交網中大晒跟老公碧咸到紐約出席朋友的婚禮照片。而Geri在尾場當中更一時感觸，為當年離隊而向大家道歉。

圖：網上圖片

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