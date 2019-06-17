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同婚變詹秉熙劃清界線　顏仟汶自稱單身恨生仔

2019-06-17 列印
■顏仟汶曾融入與詹太(左一)及詹秉熙(右)生活中。資料圖片
■顏仟汶不想這件事再發酵落去。
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　　顏仟汶昨日出席活動，談到詹秉熙太太前天宣佈離婚，並直指她介入而導致婚變，她即時與對方劃清界線，並表示跟詹秉熙已無再聯絡，但詹太仍以電話訊息滋擾她，令自己精神上受到嚴重影響。

　　問到知否詹秉熙離婚一事？顏仟汶說：「我當晚11時看新聞才知道。(詹太斥你勾人老公？)我o依家單身，他們的事我不想再牽涉在內。」又認為自己好無辜，但「食得鹹魚抵得渴」，又稱對方離不離婚也沒關係。顏仟汶表示現時感情空白，目標很簡單只想生孩子，但這情況應該沒可能了。問到被指是「小三」會否影響工作？她說：「這些有新聞價值，不好的事會發大百倍。」

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