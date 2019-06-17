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熱門： 逃犯條例悼念遊行林鄭月娥葉劉淑儀

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﻿示威者墮斃震驚全城 Sammi禱告 千嬅盼安息

2019-06-17 列印
■鄭秀文在社交網上載禱告相片。網上圖片
■楊千嬅在社交網貼出黑白圖，盼逝者安息。網上圖片
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        近日大批市民連番上街遊行，要求政府撤回修訂《逃犯條例》，前日有示威者以死明志墮斃，震驚全城！

多位藝人昨日相繼於社交網站上載黑色圖片或留言悼念，忙於綵排演唱會的鄭秀文（Sammi）上載一雙禱告的手、正在內地舉行演唱會的楊千嬅則貼上「R.I.P」黑白圖，盼去世者安息，有網民大讚千嬅心口依然掛着「勇」字。

而正日生日的容祖兒，上載了一張牀頭燈的黑白照片，並留言：「失眠夜。」張敬軒同樣上載了藥丸照片並表示睡不着。鍾嘉欣則借女兒的小手為香港祈禱，並指就算身在加拿大，禱告亦與大家同在。此外，蔡卓妍亦貼上意義深長的構圖，留言：「Hope for the best」。
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