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公佈娶志玲後首現身　AKIRA春風滿面獲祝福

2019-06-18 列印
■AKIRA笑逐顏開，得到很多祝福。
■Hiro（左）與今市隆二亦有出席。
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　　日本人氣組合EXILE近來喜事重重，37歲成員AKIRA早前宣佈與台灣女神林志玲結婚，因為拍拖非常保密，故婚訊轟動亞洲。昨日在東京舉行國際短片節《Short Shorts Film Festival & Asia 2019》，AKIRA自宣佈婚訊後首度公開亮相，而前隊長Hiro亦宣佈其妻子上戶彩為他懷有第二胎，預產期在下月。

　　AKIRA與日本著名導演三池崇史一起步入會場，即獲在場的記者祝賀，新婚的他明顯春風滿面，導演三池亦向AKIRA及Hiro恭賀，兩人即露出幸福笑容。HIRO被問到老婆上戶彩身體健康如何，他笑着回答：「好健康，謝謝。」然後雙手舉起大拇指。AKIRA被問到新婚感受，感到幸福嗎？他笑着回答：「謝謝。」

圖：網上圖片

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