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扮「老狗」拍宣傳片 ﻿林雪與老虎狗撞樣﻿

2019-06-18 列印
■林雪與老虎狗外貌相似，所以十分投緣。
■林雪對着鏡頭扮鬼扮馬。
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　　林雪日前為澳洲寵營樂拍宣傳片，他更化身「老狗」，與一隻老虎狗做對手戲，由於「人狗」撞樣，所以與狗狗格外投緣。

　　林雪早前為澳洲寵營樂拍攝宣傳片，除了與片中的主要對手「老虎狗」有不少對手戲，林雪更要戴上帽子、假耳，畫黑鼻子，化上得意的「狗狗裝」拍攝，林雪不停發揮他的喜劇天份，對着鏡頭扮鬼扮馬，又嘟嘴扮可愛擺不同甫士。

　　其實除了扮狗狗外，林雪在宣傳片中亦會與一隻老虎狗做對手戲，他笑言自己亦是一隻「老狗」，所以與老虎狗可謂惺惺相惜；而且由於他與狗狗樣貌相似，做起對手戲時份外親切；而老虎狗一見到林雪亦特別興奮，不停的撲向林雪，令場面十分搞笑。

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