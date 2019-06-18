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章子怡社交網帳號　 棄稱「稀土部隊」

2019-06-18 列印
■章子怡在上海領取最具國際影響力演員。
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　　內地女星章子怡前晚到上海出席微博電影之夜，會上獲頒最具國際影響力演員。子怡一直以「稀土部隊」作為個人微博帳號名稱，她在活動上宣佈帳號將改回本名章子怡，並說：「其實我也有點不捨，但是，各方的原因吧，然後今天就更名為我的名字，章子怡。」

　　子怡透露2010年她在拍攝《一代宗師》時見到吳京一直在滑手機，才令她開始玩社交網，笑指吳京是她的引路人，而子怡改名之後吳京亦有留言說：「引路人，大V你好。」

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