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同舊愛翟威廉大方合照　陳庭欣呻減肥好辛苦

2019-06-18 列印
■舊情侶再見亦是朋友，威廉話有邀請Toby做嘉賓。
■周志文對首次結他表演好緊張。
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　　前晚，一眾「Happy Live」成員翟威廉、周志文、陳苑澄等與陳庭欣（Toby）及衛詩等到沙田為慈善活動擔任表演嘉賓，前度情侶威廉與Toby大方合照。問到會否邀請Toby任「Happy Live」嘉賓?威廉指已曾邀請，但Toby未有唱歌，由其愛雀「月輪鸚鵡」Shabushabu為大家打氣。

　　周志文透露將會作首次結他表演，事前還向威廉請教。威廉則指唱歌方面要交給拍檔，希望班底會繼續加強。他更開始作曲及填詞，笑言：「經濟上嚟講，做音樂真係唔係一個好選擇。」威廉希望今年內可以推出「Happy Live」的第一首歌。而Toby近日頻頻在社交網晒泳衣照，笑言是為《3日2夜》宣傳，操Fit上陣的她坦言減肥很辛苦，每次都要用三個月時間作準備。

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